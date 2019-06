Il nuovo Genoa di Andreazzoli prende forma: qualità, cuore ed esperienza

Andreazzoli è orientato verso il 3-5-2 e ha dato indicazioni precise: punti fermi Radu e Romero

Dopo una lunga trattativa il Genoa ha accolto Aurelio Andreazzoli come nuovo allenatore. Il tecnico toscano è già al lavoro per disegnare il nuovo Grifone che per forza di cose dovrà migliorare l’ultimo piazzamento conquistato nello scorso campionato.

Provando ad ipotizzare che Genoa si vedrà con Andreazzoli in panchina, probabile che i rossoblù scenderanno in campo con il 3-5-2 anche se predilige il 4-3-1-2 e a volte opta per il 4-3-2-1. Ha già avuto un colloquio con il presidente Preziosi, fornendo precise indicazioni su chi vuole con sè nella prossima stagione: punti fermi Radu e Romero, così come anche Biraschi e Criscito.

Dall’Empoli arriveranno alcuni suoi giocatori fidati: Bennacer in regia, Pajac (di proprietà del Cagliari) a sinistra e Caputo in attacco. Tre caratteristiche che il nuovo Genoa dovrà avere? Qualità, cuore ed esperienza.