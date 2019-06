Genoa, Andreazzoli e il rebus in attacco: chi è in uscita

Il reparto offensivo del Genoa cerca le cure di Andreazzoli: le pedine dall’Empoli e gli attaccanti già in rosa. La situazione

Il Genoa necessità della cura-Andreazzoli per il suo attacco. Dopo l’addio di Piatek, il Grifone ha fatto sempre più fatica a trovare la via del gol. Per questo motivo si cercano Caputo e Bennacer, ex pupilli dell’allenatore nella sua passata avventura empolese.

Ma chi salvare tra quelli in rosa? Pandev è in scadenza a fine mese e non tira aria di rinnovo. Lapadula ha un ingaggio troppo alto e si lavora in uscita, ma non sarà facile. Andrea Favilli è inguaiato da problemi muscolari e non dà garanzie ad Andreazzoli, ma dovrebbe essere confermato. Sanabria, dal canto suo, non è riuscito a raccogliere l’eredità del polacco e potrebbe essere ceduto. Infine, Kouamé che ha tanti estimatori e sarà difficile tenere. Insomma, l’attacco rossoblù sara il reparto su cui ci sarà bisogno di più lavoro.