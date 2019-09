Genoa, Andrezzoli non ci sta: ecco la risposta a un giornalista – VIDEO

Genoa, Andreazzoli non accetta la domanda di un giornalista in conferenza: ecco la risposta dell’allenatore rossoblù

Brutta battuta d’arresto per il Genoa di Aurelio Andreazzoli in casa del Cagliari. La sua squadra è stata travolta nel finale dai sardi a causa di troppi errori difensivi che hanno compromesso tutto il match.

L’allenatore rossoblù, in conferenza, non era certo di umore piacevolissimo. A tal punto da rispondere in maniera “pungente” a un giornalista che accusasse i suoi di poca pericolosità in avanti.