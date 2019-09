Genoa Atalanta: la posizione di Gomez con l’ingresso di Muriel

Come cambia la posizione di Gomez quando l’Atalanta gioca con Muriel e Zapata in avanti. Analisi tattica

In questi anni, il Papu Gomez si è evoluto molto tatticamente. Rispetto all’ala che partiva sempre defilata è ormai diventato una fonte di gioco determinante anche al centro del campo. Incide tanto tra le linee quanto in saltuarie posizioni da mezzala in cui si abbassa per aiutare l’uscita della palla.

Questa tendenza la si vede ancora di più quando Muriel entra al posto di Ilicic. Le due punte agiscono più vicine tra loro, col Papu che di fatto è trequartista a tutti gli effetti. Lo si vede nella slide sopra.