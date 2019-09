Quello tra Genoa e Atalanta sarà un match molto interessante tatticamente. Scopriamo le chiavi del match

Al Ferraris si scontreranno due degli allenatori tatticamente più validi del campionato. Il Genoa ha iniziato molto bene la stagione, spiccando per un gioco diretto, verticale e due esterni costantemente alti a dare ampiezza.

L’Atalanta contrasta bene le fasi di possesso prolungate, ma spesso fatica nel contenere chi attacca in spazi più larghi. La Dea dovrà ben contenere sie le verticalizzazioni per le punte, sia i cambi gioco di Radovanovic verso gli esterni. Il ruolo dei quinti sarà quindi fondamentale in chiave difensiva.