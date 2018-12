Genoa, Barreca è ad un passo: si cerca l’accordo con il Monaco

Il presidente Preziosi ha dato a Prandelli uno dei tasselli mancanti in rosa, un giocatore per la fascia sinistra: partirà Zukanovic

L’affare non è ancora chiuso ma poco ci manca. Antonio Barreca è pronto a diventare un nuovo calciatore del Genoa. Il presidente Preziosi vuole dare a Prandelli l’esterno sinistro che manca in rosa e in queste ore si sta cercando l’intesa con il Monaco. Fatto questo l’ex granata sarà libero di approdare alla corte di Prandelliò Il giocatore ha trovato poco spazio nel club del Principato anche a causa della disastrosa posizione di classifica: penultimo posto. Ora sarà molto probabilmente ceduto Zukanovic: Perinetti cercherà un altro giocatore mancino da tenere come riserva.