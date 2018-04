Debutto a Marassi: la piccola Nicole portafortuna genoano – VIDEO

Genoa-Cagliari: al Ferraris arriva una nuova “Grifoncina”

Ci sono momenti così, che restano impressi nella mente. Non lo dice solo Eros Ramazzotti – noto tifoso juventino tra l’altro – ma è proprio vero. Di sicuro i momenti vissuti ieri dalla piccola Nicole devono essere rimasti bene impressi. Non tanto nella sua memoria probabilmente, considerata la tenerissima età (dieci mesi appena), quanto piuttosto in quella dei suoi genitori che, infatti, hanno deciso di immortalare una scena che tra qualche anno, ne siamo certi, anche Nicole stessa vorrà ricordare con piacere: il gran debutto a Marassi in mezzo ai tantissimi – e sfegatati – tifosi del Genoa.

L’occasione poi, è stata di quelle da celebrare: Genoa-Cagliari, partita di campionato che valeva un bel pezzo di salvezza. Alla fine i liguri hanno trionfato, non senza patemi, imponendosi per 2 a 1 sull’avversaria (gol decisivo di Iuri Mendeiros dopo il vantaggio di Gianluca Lapadula ed il momentaneo pareggio di Nicolò Barella: GENOA-CAGLIARI: RIVIVI LA PARTITA): un motivo in più per sorridere, dunque, e per ricordare una data più che mai fortunata. Auguri Nicole, che sia la prima di tante!