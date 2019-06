Genoa, Criscito: «Dobbiamo avere l’ambizione di fare un campionato senza soffrire»

Domenico Criscito ha parlato al sito ufficiale del Genoa: «Di sicuro vogliamo riscattarci e regalare ben altre soddisfazioni»

Domenico Criscito ha parlato al sito ufficiale del Genoa dopo che è tornato da una breve vacanza a Marrakech. Le sue parole: «E’ giusto guardare avanti facendo tesoro della stagione passata. Dobbiamo avere l’ambizione di fare un campionato che non sia di sofferenza. Di sicuro vogliamo riscattarci e regalare ben altre soddisfazioni».

Criscito conclude con una piccola notizia che fa capire il suo grande amore per i colori rossoblù: «I miei figli, Alfredo e Alessandro, entreranno a far parte della scuola calcio del Grifone… Se la cavano non male. Se sono rose, fioriranno. Mettiamola così…».