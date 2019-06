Genoa, in entrata De La Vega: ala argentina che farebbe al caso di Andreazzoli. Ecco chi è

Il Genoa sempre più vicino a Pedro De La Vega (qui i dettagli). L’ala sinistra (ma che può giocare a destra e da punta centrale) classe 2001 cresciuta nelle giovanili del Lanus, club che milita nella Primera Division argentina. Nel corso di questa stagione, le sue prime presenze nel massimo campionato (ha totalizzato 493 minuti).

De La Vega è anche nel giro della nazionale Albiceleste under 20. Al Mondiale in Polonia, la sua Argentina è stata eliminata dal Mali che è poi stato avversario degli Azzurrini. La duttilità tattica dell’argentino lo renderebbe una freccia preziosa per la faretra di Andreazzoli: abile nel dribbling e capace di coprire entrambe le fasce.