Genoa, dopo Schone ecco Saponara! I dettagli dell’affare 

Dopo Schone, il Genoa ha chiuso anche per Riccardo Saponara: tutti i dettagli dell’accordo con la Fiorentina

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Genoa ha chiuso per Riccardo Saponara della Fiorentina. Il club di Preziosi cala così un tris formato da Schone, Agudelo e proprio l’attaccante ex Samp.

Andreazzoli lo ritiene il trequartista ideale per il suo 4-3-1-2. L’intesa è stata trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Saponara torna così a Genova dopo la parentesi blucerchiata.