Genoa Fiorentina: Andreazzoli e la verticalità dei liguri

Il Genoa di Andreazzoli si distingue per un’elevata verticalità. Ricerca le punte in modo diretto, e così arrivano parecchi gol

Andreazzoli è un tecnico estremamente propositivo, che a Genoa si sta adattando bene alle caratteristiche degli interpreti. Pur continuando a curare molto l’uscita del pallone, il Grifone è una squadra molto diretta, che cerca la rapida verticalizzazione per le proprie punte.

Spesso il Genoa dà proprio una sensazione di lunghezza, con gli attaccanti che restano alti proprio per raccogliere i lanci da dietro. E’ successo in occasione del gol di Kouamé, ma un esempio c’è anche nella slide sopra. E’ una squadra che sa attaccare in tanti modi.