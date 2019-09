Genoa Fiorentina, Montella: «Dobbiamo mantenere vivo l’entusiasmo dei tifosi»

Le parole di Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, che commenta così la sconfitta rimediata contro il Genoa

Un’altra sconfitta per la Fiorentina di Vincenzo Montella che contro il Genoa cade sotto i colpi di Zapata e Kouamè. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico viola prova a spiegare i motivi del ko.

«La squadra ha iniziato bene per i primi venti minuti poi a metà tempo ci siamo persi, alla prima difficoltà. Non siamo riusciti mai a sbloccarla. Sul 2-0 la squadra mi è piaciuta molto, potevamo anche pareggiare. C’erano molti giovani in campo quindi ci stanno degli alti e bassi. Sulle palle inattive abbiamo sofferto troppo. Noi dobbiamo mantenere vivo l’entusiasmo dei tifosi».