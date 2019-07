Il Genoa frena per Marko Rog del Napoli: i rossoblù potrebbero virare su un calciatore del Sassuolo

Come riportato da Il Secolo XIX, il Genoa frena per Marko Rog. Il Napoli chiede 25 milioni di euro per il centrocampista, troppi per il club di Preziosi.

I rossoblù potrebbero virare su Francesco Cassata, mezzala del Sassuolo. Nell’affare potrebbe esser coinvolto Alessandro Russo, portiere della Primavera.