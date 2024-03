Genoa Frosinone: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Frosinone: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Marassi andrà in scena la sfida di Serie A tra Genoa e Frosinone. Due formazioni che vivono momenti diversi. I rossoblù di Gilardino intravedono la salvezza e con i tre punti potrebbero dirsi quasi sicuri della permanenza in massima serie. Dall’altra parte invece la squadra di Di Francesco è a serio rischio dopo un girone d’andata positivo. Servono punti dopo un periodo bruttissimo sotto il punto di vista dei risultati. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco

Genoa-Frosinone: orario e dove vederla

Genoa-Frosinone gara delle ore 15:00 del sabato, che proseguirà con la trentesima giornata della Serie A, l’ undicesima del girone di ritorno. Al Marassi sarà trasmessa verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale.