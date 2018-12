Genoa, idea Marrone per il centrocampo

Dopo un mercato sottotono e la cessione della società sempre in bilico, il Genoa punta il mediano di casa Juventus per rinforzarsi

Giramondo di professione, ma pronto a tornare in Italia: questo il profilo di Luca Marrone, attualmente nelle mire di mercato del Genoa. Il ragazzo è nato a Torino: classe ’90, è un prodotto di casa Juventus, che però non gli ha mai dato troppo spazio (appena 15 presenze e un gol dal suo esordio nel 2009). Così il club bianconero l’ha dato spesso in prestito: Siena, Carpi, Hellas Verona, Sassuolo e da ultimo Zulte-Waregem, in Belgio. Tornato dall’esperienza all’estero, Marrone difficilmente farà parte del ritiro bianconero ed è in cerca di sistemazione. Qui entra in gioco il Genoa, che – secondo “La Gazzetta dello Sport” – ha puntato Marrone e lo vuole per la prossima stagione. La pista che porta al trasferimento sulla sponda rossoblu di Genova è per il momento tiepida, ma vista la duttilità di Marrone e la sua situazione in uscita dalla Juventus non è detto che non si scaldi nelle prossime giornate.