Genoa: il peso di Kouame nei duelli aerei

Kouame è fondamentale per il Genoa. Andreazzoli chiede molto alle proprie punte per consentire alla squadra di risalire

Il Genoa di Andreazzoli è una squadra diretta e verticale, che cerca di risalire molto velocemente. Per questo tiene le punte alte e pronte ad aggredire la profondità, ossia per poterle subito servire una volta che si recupera il possesso.

Non è un caso che Kouame sia addirittura il secondo giocatore del campionato per duelli aerei tentati (ben 53). L’ivoriano abbina ottime doti fisiche a grande incisività nelle progressioni sul lungo. Andreazzoli chiede molto alle proprie punte per consentire all’intera squadra di risalire.