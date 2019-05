Genoa, infortunio Bessa: problemi fisici, costretto a lasciare il campo

Genoa, infortunio Bessa: il centrocampista abbandona il rettangolo verde durante Genoa-Roma. Le condizioni del giocatore

Il Genoa è costretto a sostituire Daniel Bessa nel recupero di Genoa-Roma. Il centrocampista ha abbandonato il campo al 48′ st per problemi fisici. Esteban Rolon ha rilevato il numero 24 rossoblù.

Le condizioni di Bessa sono ancora incerte. Servirà il responso dei medici per chiarire l’entità dell’infortunio accusato contro i giallorossi. Cesare Prandelli spera che non si tratti di nulla di grave, per poter contare su di lui contro l’Atalanta.