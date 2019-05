L’asse Genoa-Inter pronta a scaldarsi nella prossima sessione: sul tavolo Radu, Salcedo e un pupillo di Stramaccioni

Un’estate di intrecci di mercato sull’asse Inter-Genoa: con i due club che dovranno discutere il destino di diversi giocatori. Si parte da Andrei Radu, il portiere rumeno che tanto sta facendo bene alla corte di Prandelli: sulla quale i nerazzurri faranno rivalere il diritto di recompra. Al centro delle trattavive ci sarà anche il giovane Eddie Salcedo, selezionato da Mancini per l’ultimo stage della nazionale di proprietà dei rossoblù, ma in prestito all’Inter.

Infine, spunta l’indiscrezione: Daniel Bessa. Il centrocampista del Genoa potrebbe tornare molto utile in fase di compilazione delle liste Uefa essendo cresciuto nelle giovanili nerazzurre. Insomma, un tassello di esperienza e qualità per un fattore (quello delle liste) da non trascurare.