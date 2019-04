Genoa-Inter streaming e probabili formazioni: dove vederla

Genoa-Inter streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la gara valida per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Genoa-Inter streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Mercoledì 3 aprile alle ore 21, allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i rossoblù di Cesare Prandelli affrontano la squadra nerazzurra guidata da Luciano Spalletti. Grifone in posizione di classifica medio-bassa con 33 punti e reduce dalla sconfitta di Udine; Inter in zona Champions (53) e proveniente dalla sconfitta casalinga contro la Lazio. Nella sfida d’andata, giocata a San Siro a inizio novembre, largo successo nerazzurro col risultato di 5-0. Adesso le due squadre tornano a incontrarsi: Genoa per avvicinare la salvezza matematica, Inter per mantenere il terzo posto.

Genoa-Inter sarà trasmessa in esclusiva streaming su DAZN: la piattaforma, dopo la sottoscrizione di un abbonamento è disponibile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile (Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN). La partita sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati a Mediaset Premium e, a pagamento, per quelli di Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Sarà inoltre possibile seguire gli aggiornamenti della gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta live testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Genoa-Inter

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: mercoledì 3 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Maurizio Mariani (sez. Aprilia)

Genoa-Inter, probabili formazioni

GENOA – Prandelli, oltre al lungodegente Hiljemark, non può contare su capitan Criscito, squalificato. Un paio di dubbi per la formazione iniziale: in linea di difesa Pereira è favorito dal 1′ su Biraschi, mentre a centrocampo Rolon dovrebbe spuntarla su Bessa. Rossoblù probabilmente in campo con Radu in porta, Pereira, Romero, Zukanovic e Pezzella in linea di difesa. A centrocampo sono pronti Lazovic, Lerager, Radovanovic e Rolon; in attacco, conferma per la coppia formata da Kouame e Sanabria.

INTER – Spalletti, senza gli infortunati de Vrij, Lautaro Martinez e il lungodegente Vrsaljko, convoca Icardi dopo quasi due mesi dall’ultima gara giocata. Almeno tre i dubbi di formazione per l’allenatore nerazzurro: Asamoah è favorito su Dalbert in linea di difesa, mentre a centrocampo Gagliardini pare in vantaggio dal 1′ su Vecino. Sulla trequarti, Joao Mario può spuntarla su Nainggolan. Inter così prevista in campo con capitan Handanovic tra i pali, D’Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah in difesa; in mezzo al campo sono pronti Gagliardini e Brozovic. Sulla trequarti ecco Politano, Joao Mario e Perisic alle spalle dell’unica punta Icardi.

GENOA (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Rolon; Sanabria, Kouame. Allenatore: Cesare Prandelli.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA