Genoa pronto all’invasione di Firenze: settore ospiti quasi esaurito

E’ caccia ai biglietti per la sfida salvezza Fiorentina-Genoa: il settore ospiti quasi certamente sarà esaurito

Sono rimasti poco più di 500 biglietti per la sfida più importante della stagione del Genoa, quella che la contrapporrà alla Fiorentina e che potrebbe decretare la sua salvezza. Il settore ospiti del Franchi di Firenze verso il tutto esaurito.

Entro oggi si prevede che saranno quasi 1800 i tifosi che avranno il titolo d’accesso in tasca per la partita, a fronte di una capienza di 2.350. A due giorni dal match dunque sale la febbre per la partita da dentro o fuori per il Grifone.