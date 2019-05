Genoa, Kouamé decisivo nella salvezza: perchè serve la conferma

Tra molti dubbi, il Genoa ha qualche certezze: una di queste porta il nome di Cristian Kouamé. Ecco perchè serve la conferma

Il Genoa riparte da Cristian Kouamé: in attesa di conoscere le sorti societarie e tecniche. La proprietà è in dubbio, l’allenatore è un’incognita: ma tra molte ombre, alcuni giocatori rossoblù si sono rivelati fondamentali per la salvezza.

Uno di questi è proprio l’attaccante ivoriano classe 1997: 38 presenze (non ne ha saltata nessuna), 4 reti e 6 assist. Ma quei gol sono stati pesantissimi: due di questi sono stati segnati all’Empoli. La situazione di parità di punti tra toscani e liguri, ha favorito il Genoa proprio per il vantaggio negli scontri diretti. Inoltre, Kouamé ha vinto ben 351 duelli: nessuno come lui in Serie A.