Genoa, Kouamé rivela: «Pagherei per avere la freddezza di Piatek»

Ha parlato ai microfoni della Gazzetta Christian Kouamé, giovane attaccante del Genoa: «Se segnassi di più sarei un altro giocatore»

Christian Kouamé, classe 1997, è stato definito ad inizio campionato come uno dei migliori colpi di mercato del Genoa. Dopo un’ottima partenza però, l’attaccante ivoriano si è bloccato, finendo per realizzare solo 4 reti in 2865 minuti giocati.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Kouamé ha dichiarato: «So di dover lavorare tanto su questo aspetto e lo sto facendo. Il gol è l’unica cosa che mi manca: se segnassi di più sarei davvero un altro giocatore, ne sono convinto. Se potessi pagare, vorrei avere la freddezza di Piatek».

Il Genoa attualmente si torva a 4 punti dalla zona retrocessioni, a tal proposito l’attaccante ha detto: «Abbiamo mancato le vittorie con Chievo e Frosinone, ma poi è arrivato il successo sulla Juve. Non so spiegarlo. Ora dobbiamo ripetere con l’Atalanta la stessa prestazione fatta con la Roma: giocando in quel modo faremo risultato».