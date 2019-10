Genoa Milan, Borini: «Non possiamo fare altre figuracce»

Fabio Borini, attaccante del Milan, suona la carica a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro i rivali del Genoa

Il Milan ha assolutamente bisogno di tre punti contro il Genoa dopo l’avvio shock in Serie A: Fabio Borini ha sottolineato ai microfoni di Milan TV la necessità di un cambio di rotta.

Ecco le sue parole: «Altre figuracce non si possono fare, dobbiamo tirarci su. Bisogna lottare per la maglia e per noi stessi. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che siamo, il Milan fa parte di noi».