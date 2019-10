Come Andreazzoli ha disposto il Genoa in inferiorità numerica. Si è passati alla difesa a 4 con Ghiglione e Pajac più arretrati

‘inizio di ripresa ha condizionato in negativo la partita del Genoa, tra inferiorità numerica e doppio gol subito. Andreazzoli non ha in realtà stravolto molto nel suo Genoa, è semplicemente passato a una difesa a 4 chiedendo a Ghiglione e Pajac di agire più bassi.

Il Grifone non ha, per il resto, cambiato molto nel proprio stile tattico. Si vede nella slide sopra. Una sorta di 4212, con Lerager molto vicino a Kouamé e Pinamonti. Si è continuato a cercare la verticalizzazione per le punte e di attaccare in modo diretto.