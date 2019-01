Genoa-Milan convocati: non c’è Higuain

Gennaro Gattuso la scia a casa Gonzalo Higuain, ormai a un passo dal Chelsea. Genoa-Milan convocati: il Pipita ai saluti

Chiusa la rifinitura a Milanello, Mister Gattuso ha comunicato l’elenco dei 23 convocati per Genoa–Milan, ventesima giornata di Serie A in programma lunedì 21 gennaio alle 15.00. Niente convocazione per Gonzalo Higuain: il Pipita escluso dalla lista, al suo posto il giovane Tsadjout. Convocati Genoa-Milan: niente chiamata per Gonzalo Higuain, ormai a un passo dal Chelsea. Il centravanti non è nell’elenco dei convocati e ha ormai più di un piede e mezzo a Londra, dal suo maestro Sarri. Al Milan è in arrivo Piatek: domani possibile incontro tra Genoa e Milan, a margine della gara.

Questi i convocati rossoneri per la sfida di domani, in programma alle 15 al Ferraris: PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Simic, Strinic, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Montolivo, Paquetá, Torrasi

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Suso, Tsadjout.