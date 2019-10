Genoa Milan: Giampaolo soffre l’intensità di Andreazzoli

Il Milan di Giampaolo ha faticato a imporre il proprio gioco in modo pulito contro il Genoa. Grande intensità da parte dei padroni di casa

Nonostante la rocambolesca vittoria, la partita di Marassi lascia parecchi segnali negativi in casa Milan. I rossoneri hanno faticato parecchio in fase di possesso, anche in superiorità numerica. Il Genoa ha applicato una pressione parecchio aggressiva, che ha impedito al Milan di Giampaolo di impostare in modo pulito.

Un esempio nella slide sopra: ogni giocatore del Milan è preso da uno del Genoa, con Reina che è quindi costretto al rinvio.