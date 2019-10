Genoa Milan: Lerager e la verticalità dei liguri

Il Milan ha sofferto Lerager e la verticalità del Genoa. La squadra di Andreazzoli è molto diretta quando attacca

Finora il Genoa di Andreazzoli si distingue per essere una squadra molto verticale, e contro il Milan si è visto. Si schiera con una sorta di 343/325 in cui Kouame, Pinamonti e Lerager giocano molto vicini tra di loro.

L’intenzione non è tanto quella di avere un prolungato palleggio consolidato, bensì di cercare sulle punte non appena se ne ha l’occasione. Gli attaccanti devono essere quindi costantemente alti e pronti ad aggredire la profondità. Un esempio nella slide sopra, quella dell’occasione di Lerager. Criscito lancia da dietro per gli attaccanti. Quasi svuotata la zona tra centrocampo e punte, l’intenzione è quella di verticalizzare velocemente.