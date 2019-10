Genoa Milan: quale può essere l’importanza di Radovanovic

Radovanovic può rappresentare una delle chiavi tattiche principali in Genoa Milan. Scopriamo in quale modo

Genoa-Milan è un match tra due staff tecnici in profonda difficoltà, in cui le chiavi tattiche rischiano di essere quasi secondarie. Tuttavia, per bloccare la manovra dei rossoneri, la squadra di Andreazzoli dovrà prendere esempio da quanto fatto da Inter e Fiorentina.

Ossia, fare tanta densità centrale per impedire ai centrocampisti del Milan di ricevere in modo pulito. Inoltre, considerando che la difesa a zona di Giampaolo concede tanto sul lato debole, la posizione alta degli esterni può mettere in difficoltà la retroguardia del Milan. Per il Genoa potrebbero quindi rivelarsi decisivi i cambi di gioco di Radovanovic, tra i migliori centrocampisti del campionato nel gioco sul lungo.