Il Genoa tenta il doppio colpo in difesa. Vicino l’accordo con Zapata e Barreca: oggi potrebbe essere la giornata decisiva

Genoa scatenato! Il club rossoblù ha in mano l’accordo con Cristian Zapata: il difensore colombiano non ha trovato l’accordo per il rinnovo con il Milan e firmerà quest’oggi con i rossoblù.

Il mercato del Grifone però non si limita al solo Zapata. Il Genoa è vicino all’accordo con il Monaco per il ritorno in Italia del terzino Antonio Barreca. A riferirlo è Sky Sport.