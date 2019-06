Genoa, Perinetti saluta con una poesia in romanesco

La bella poesia di Giorgio Perinetti che saluta il Genoa. Oggi probabilmente l’ultimo giorno a Pegli per il dirigente

Giorgio Perinetti si appresta a salutare il Genoa. Al suo posto arriverà Capozucca. L’ex Palermo ha salutato il club rossoblù con una bella poesia in dialetto romanesco, pubblicata su Tuttosport.

Il primo verso recita: «Da quarantanni sto in sto pallone, cominciai giovane cor giovane Anzalone…». Non poteva mancare un commento su Preziosi: «L’istinto però era degli avventurosi e me spinsi a fa Giochi co Preziosi…».