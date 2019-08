Genoa, Perinetti svela un retroscena: «Monchi mi aveva offerto Zaniolo»

Giorgio Perinetti, ex dirigente del Genoa, ha svelato un retroscena di calciomercato sul club rossoblù e su Zaniolo

Nicolò Zaniolo avrebbe potuto vestire la maglia del Genoa. A svelarlo è l’ex dg Giorgio Perinetti ai microfoni di Tele Radio Stereo 92.7: «Avevamo chiesto Zaniolo all’Inter in occasione degli incontri per Radu ma ci hanno comunicato che era già impegnato in trattative con la Roma».

Prosegue Perinetti: «Nell’ultimo giorno di mercato mi ha chiamato Balzaretti dicendomi che Monchi mi voleva parlare. Monchi mi ha chiamato chiedendomi se fossi interessato al prestito di Zaniolo».