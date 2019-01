L’attaccante croato Marko Pjaca ha deciso di restare alla Fiorentina fino al termine della stagione. Salta dunque la trattativa con il Genoa

Alla fine, Marko Pjaca ha deciso: non lascerà Firenze. L’attaccante della viola, secondo quanto riportato da Sky Sport, sembra intenzionato a proseguire la sua avventura in Toscana. Una scelta che potrebbe sembrare azzardata, dal momento che il croato non sta certo vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera e la nuova concorrenza di Luis Muriel potrebbe peggiorare la sua condizione all’interno dello spogliatoio.

Negli ultimi giorni numerose indiscrezioni avevano parlato di alcuni contatti tra il Genoa e la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore, per un suo eventuale trasferimento in Liguria. Secondo alcune fonti, l’attaccante aveva già fatto le valigie per lasciare Firenze. Una scelta che pareva indubbiamente molto saggia alla luce dell’allora probabile, e ad oggi ormai ufficiale, addio di Piatek. Eppure, Pjaca ha fatto alla fine sapere di voler restare alla Fiorentina. Solo il tempo dirà se tale decisione si rivelerà positiva per il suo futuro.