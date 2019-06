Genoa a lavoro per la difesa. Cristian Romero dovrebbe essere il primo tassello per la retroguardia futura di Andreazzoli

Il Genoa lavora per regalare una rosa all’altezza al nuovo tecnico, Aurelio Andreazzoli. Il tecnico potrebbe contare nuovamente su Cristian Romero, il difensore classe ’98, pilastro della scorsa stagione.

Secondo Tuttosport, la Juve e il Genoa avrebbero trovato l’intesa per un’altra annata in Liguria per l’argentino. Da valutare la situazione Andrei Radu: il portiere potrebbe andar via ma non ha chiuso le porte a un suo ritorno in rossoblù.