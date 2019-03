Il tecnico del Genoa Cesare Prandelli è stato intervistato al termine della gara che ha visto il Grifone cadere sotto i colpi dell’Udinese

Al termine del match contro l’Udinese che ha visto il Genoa cadere sul risultato di 2-0, il tecnico Prandelli si è soffermato soprattutto sul battibecco che ha coinvolto due suoi giocatori durante l’intervallo: «Ci sono stati momenti con molta tensione, ma i cambi che ho fatto non c’entrano nulla con quanto successo, le sostituzioni di Rolon e Lazovic sono state frutto di scelte tecniche. Ci sta di avere delle situazioni di tensione, ma vanno gestite con più calma, prenderò i miei provvedimenti» ha minacciato il tecnico genoano.

Un episodio che in un certo senso richiama quello avvenuto durante il derby di Milano e che ha visto protagonisti Kessie e Biglia. Successivamente, Prandelli si è soffermato anche sul risultato maturato alla Dacia Arena: «Il gol in avvio ci ha condizionato. Dovevamo gestire meglio quella situazione, da lì tutto si è fatto più complicato. Quando troviamo squadre molto chiuse dobbiamo trovare le giuste contromisure. Lapadula? Era da tanto che non giocava, sta lavorando ma deve trovare la migliore forma fisica. Oggi mi sembrava giusto metterlo in campo».