Genoa, Prandelli: «Pareggio importante. Fiorentina? Ce la giocheremo»

Prandelli vede il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio contro il Cagliari: le parole del tecnico del Genoa

Il pareggio in extremis del Genoa col Cagliari consegna un punto importante per i ragazzi di Cesare Prandelli.

Ecco le parole del mister al termine della sfida:«È stata una partita difficile, abbiamo giocato per vincere la gara e siamo pronti anche per l’ultima gara. La Fiorentina? Questo pareggio è importante per non perdere la fiducia, abbiamo una possibilità importante e ce la vogliamo giocare. Conta solo il risultato».