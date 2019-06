Genoa, Preziosi: «I conti del club non sono sani ma sanissimi»

Le parole del presidente del Genoa, Enrico Preziosi, sui conti del club rossoblù, in risposta alle parole di Garrone

Scontro a distanza fra Edoardo Garrone ed Enrico Preziosi. L’ex Samp ha accusato il Genoa di non avere i conti in ordine. Non si è fatta attendere la risposta del numero uno del club rossoblù.

Queste le parole di Preziosi riportate dalla Gazzetta dello Sport: «Mi spiace sentire certe cose, perché i conti del Genoa non sono sani, ma sanissimi. Forse a Garrone brucia ancora l’ultima retrocessione… Spero che adesso lui abbia il coraggio di ripetermi certe cose in faccia, visto che frequentiamo la stessa spiaggia. Nel frattempo, però, lo querelo».