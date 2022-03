Genoa, Preziosi: «Salvezza vicina se Blessin fosse arrivato prima»

Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha analizzato l’attuale situazione del club rossoblù. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni del Secolo XIX, Enrico Preziosi ha parlato così della situazione in casa Genoa.

ZARBANO – «Un manager onesto, intelligente, capace e leale. Una persona rara a cui ti affidi e che non ti tradisce. Gli ho affidato la gestione operativa del Genoa come si fa con i manager di valore e non ho mai avuto occasioni di scontro: mi spiace vada via, speravo rimanesse e che il binomi Zarbano-Genoa potesse andare avanti ancora a lungo».

GENOA – «Blessin è un ottimo allenatore, mi piace molto per lo spirito che ha saputo trasmettere alla squadra. Se fosse arrivato prima probabilmente la salvezza sarebbe vicina. Ma io credo ancora al miracolo».