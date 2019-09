Genoa: quello che Andreazzoli chiede a Pinamonti e Kouame

Andreazzoli chiede poco lavoro difensivo a Pinamonti e Kouame. Lo scopo è quello di verticalizzare velocemente

Il Genoa di Andreazzoli si difende in fase di non possesso con un evidente 532. Solitamente non cerca un recupero palla molto elevato, ma anzi tende a schiacciarsi dietro con un blocco medio-basso.

E’ interessante osservare come Andreazzoli sostanzialmente non chieda un grande lavoro difensivo a Kouame e Pinamonti. Anche quando la squadra è molto passiva, le due punte restano piuttosto alte, sono quasi sollevate dai ripiegamenti. L’obiettivo è quello di verticalizzare subito per loro appena si recupera palla, per ribaltare immediatamente l’azione.