Portiere Genoa, Sovraffollamento tra i pali del Grifone: la prossima stagione potrebbero esserci ben tre titolari. Nodo spinoso per il prossimo allenatore

La questione portieri in casa Genoa può diventare un nodo spinoso per il prossimo allenatore (Prandelli o chiunque esso sia). Non che Radu possa essere messo in discussione: è stato protagonista in positivo nella salvezza dei rossoblù. Ma prima di prendere decisioni, bisognerà aspettare l’Inter proprietaria del cartellino. Il rinnovo del prestito è comunque possibile.

Ma ci sono altri due potenziali titolari: Federico Marchetti che, nonostante una stagione sfortunata, è stato fondamentale nello spogliatoio ed è un titolare. Inoltre, Preziosi ha tesserato a gennaio Jandrei, portiere brasiliano 1993, ex Chapecoense, che sulla carta è venuto a fare il titolare per la prossima stagione.