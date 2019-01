Genoa, As sgancia la bomba: il Real Madrid ci prova subito per Piatek!

Florentino Perez vuole regalare un bomber di razza a Solari già a gennaio. Per questo, emissari delle merengues osserveranno Piatek in amichevole oggi

Direttamente dalla Spagna, As sgancia la bomba: il Real Madrid piomba su Krzysztof Piatek. Il bomber polacco sta impressionando alla sua prima stagione in Serie A, con 13 gol segnati e il secondo posto nella classifica cannonieri (primo Ronaldo a 14). Le merengues d’altro canto sono nel peggior momento possibile. Il ritardo in classifica rispetto al Barcellona capolista è di ben 10 punti e tra infortuni e assenze, la panchina di Santiago Solari è sempre più bollente.

Ma Florentino Perez non sembra voler accettare la stagione di transizione e vuole regalare da subito un pezzo pregiato, anche per evitare aste pericolose in estate, per una valutazione già vicina ai 60 milioni di euro. Per questo, emissari dei Galacticos saranno oggi a Murcia, dove il Genoa affronterà in amichevole il Wurzburger Kickers, formazione di Serie C tedesca. Un’ottima occasione per vedere all’opera il Pistolero Piatek, pronto ancora una volta a colpire.