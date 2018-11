Respinto il ricorso del Genoa: Juric non potrà guidare i suoi dalla panchina dopo l’espulsione rimediata nel derby

Il ricorso contro il turno di squalifica, rimediato dopo l’espulsione nel corso del derby con la Sampdoria, è stato respinto: Juric, tecnico del Genoa, quindi non potrà guidare i suoi giocatori dalla panchina nel prossimo incontro con il Torino. Per il Grifone, dunque, ci sarà l’allenatore in seconda Roberto Murgita. Una difficoltà in più per Juric che deve sempre convincere il patron Preziosi di aver fatto bene a richiamarlo sulla panchina rossoblù: il tecnico croato dovrà, infatti, vincere almeno una delle prossime due gare per evitare l’esonero