Genoa-Roma highlights e gol: le azioni salienti della gara – VIDEO

Genoa-Roma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Genoa-Roma highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Ferraris’ di Genova, i rossoblù di Cesare Prandelli sfidano la squadra guidata da Claudio Ranieri. Genoa quintultimo in classifica con 35 punti e reduce dal pareggio in casa della SPAL; la Roma (58), quinta, proviene dalla vittoria interna sul Cagliari. Nella gara d’andata, giocata a metà dicembre all’Olimpico, vittoria giallorossa col risultato di 3-2. Adesso la sfida si ripropone: Genoa per avvicinare la salvezza aritmetica, Roma per l’obiettivo Champions. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.