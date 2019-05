La Genova del calcio in vendita: Samp in trattativa, Preziosi fa sul serio

Il derby della Lanterna cerca acquirenti: Preziosi questa volta fa sul serio Sampdoria soin trattativa da sei mesi

“Genova in vendita“, così titola la Gazzetta dello Sport quest’oggi. Dopo la Samp, anche Preziosi ha messo sul mercato la società rossoblù. Il primo passo è quindi compiuto. Inoltre, il Genoa, con un bilancio finalmente sano, è ora appetibile sul mercato finanziario e la situazione non spaventa più futuri investitori. Insomma, Preziosi (per gioia dei tifosi rossoblù) si farà da parte, ma per ora si aspetterà un’offerta congrua.

Stessa sorte per Genoa e Sampdoria, un derby della Lanterna inusuale a chi verrà venduto per prima (e meglio, possibilmente). I blucerchiati, in vendita da sei mesi, sono ancora al punto di partenza. Un Ferrero ancora restio nell’accettare l’offerta del Gruppo Vialli, su cui resta distanza tra domanda e offerta. Anche il fondo estero Aquilor, una presunta cordata araba, avrebbe mostrato interesse concreto presentato un’offerta più vicina alle volontà di Ferrero. Tuttavia, i nodi da sciogliere sono ancora moltissimi. Ma l’idea è che la Samp, prima o poi, troverà un acquirente.