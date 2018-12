Genoa – Sassuolo: il motivo dell’assenza di Veloso

Genoa – Sassuolo non ha visto il playmaker portoghese tra i protagonisti della sfida. Ecco perché Juric non l’ha schierato a gara in corso

Miguel Veloso ha saltato Genoa – Sassuolo, non perchè fosse infortunato o squalificato bensì a causa delle pessime condizioni del manto erboso. Reduce dall’infortunio muscolare rimediato contro il Palermo, il portoghese, tornato a lavorare a pieno regime da una settimana, è stato preservato dal suo tecnico. Ivan Juric ha pensato eccome di schierarlo, vista l’emergenza in mezzo al campo: Thomas Rincon è volato a Torino, i neo acquisti Oscar Hiljemark e Danilo Cataldi hanno bisogno del tempo necessario per calarsi nel tessuto di gioco del Grifone e le quotazioni di Olivier Ntcham e Isaac Cofie sono sempre più al ribasso. Ma, alla fine, ha prevalso la linea del buon senso, tenuto conto dell’acquazzone che ha colpito la città ligure. Contro il Napoli, però, potrebbe ritornare in cabina di regia, pronto a ricostruire la mediana rossoblu e a far girare la squadra. Il Nazionale portoghese potrebbe essere una delle chiavi di volta per invertire il trend di questa seconda parte di stagione. Orfani di Lucas Ocampos e Leonardo Pavoletti, i genoani potrebbero trovare in Veloso l’uomo a cui aggrapparsi.