Genoa, ecco Schöne: ufficiale l’arrivo del centrocampista danese

Il Genoa ha finalmente ufficializzato l’arrivo di Lasse Schöne sotto la Lanterna: ecco il comunicato del club rossoblù

Ha tardato un po’ ma alla fine è arrivato. Lasse Schöne è un nuovo calciatore del Genoa, per la felicità di tifosi e allenatore. Il centrocampista dell’Ajax ha scelto la maglia numero 20 per la sua nuova esperienza in Serie A.

Un affare importantissimo per Andreazzoli che si trova in rosa un centrocampista di caratura internazionale pronto a dare una mano per una stagione che si preannuncia scoppiettante.