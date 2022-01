Genoa, Shevchenko resta in bilico: buoni segnali col Milan, con la Fiorentina ci sarà

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La situazione di Shevchenko sulla panchina del Genoa resta in bilico, ma almeno contro la Fiorentina sarà ancora lui a guidare la squadra

La partita contro il Milan doveva essere l’ultima di Shevchenko sulla panchina del Genoa, ma la buona prestazione del Grifone, nonostante la sconfitta, ha permesso all’ucraino di conservare ancora per un po’ il suo posto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la posizione dell’allenatore resta in bilico con la dirigenza che sta riflettendo sul da farsi.

Shevchenko dovrebbe però essere ancora in panchina nel match di lunedì prossimo contro la Fiorentina e un buon risultato potrebbe ridestarlo ulteriormente.