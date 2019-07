Il Genoa fa sul serio per Marko Rog. Offerta da 15 milioni di euro al Napoli: superata la Fiorentina. Le ultimissime

Marko Rog dovrebbe lasciare il Napoli, stavolta a titolo definitivo. Dopo il prestito al Siviglia, il centrocampista croato potrebbe tentare una nuova avventura nel campionato italiano, nel Genoa.

Rog piace alla Fiorentina ma secondo Il Mattino, in questo momento il Genoa sembra essere in vantaggio: offerta da 15 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo.