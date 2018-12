Genoa-Spal, dubbi sul gol di Petagna: la tocca Felipe per ultimo – VIDEO

La Spal passa in vantaggio contro il Genoa dopo 15′ dall’inizio, ma rimangono dubbi sull’autore del gol: è Petagna o Felipe? – VIDEO

La Spal passa in vantaggio dopo 15′ minuti dall’inizio del primo tempo. Dagli sviluppi di un calcio di punizione, Andrea Petagna con un ottimo scatto si fionda in area per raggiungere il cross sul quale riesce a colpire. La palla finisce in rete sulla destra e il portiere rimane pietrificato! Rimane tuttavia qualche perplessità sull’assegnazione del gol del vantaggio a Petagna. Dal replay sembrerebbe infatti che Petagna non la tocchi, ma la sfiori solamente. A spizzarla in rete sarebbe invece Felipe della Spal. Attualmente il gol è stato dato ufficialmente a Petagna, ma i dubbi rimangono.