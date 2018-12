Tragedia Gentner, il padre muore durante Stoccarda-Hertha Berlino

Tragedia in Bundesliga durante Stoccarda-Hertha Berlino, muore in tribuna il padre di Christian Gentner

Tragedia in Bundesliga che tocca da vicino il capitano dello Stoccarda, Christian Gentner. Il padre è morto mentre assisteva alla partita del figlio, Stoccarda-Hertha Berlino, del campionato tedesco di Bundesliga e poi vinta dai padroni di casa per due reti a uno. Doveva essere una serata di festa per il capitano 33enne dello Stoccarda, gelato dalla notizia a fine partita. Mentre stava festeggiando per la vittoria maturata 2-1 nel massimo campionato tedesco contro l’Hertha di Berlino, è arrivata la terribile notizia.

Il padre di Gentner ha avuto un malore mentre si stavano giocando gli ultimi minuti della sfida: in quei momenti gli steward hanno visto all’improvviso un uomo accasarsi in tribuna vip. Subito dopo si è capito che si trattava del padre di Christian, Hernert Gentner. Gli immediati soccorso non hanno potuto nulla e un medico ha tentato invano di rianimarlo. La società ha fatto chiamare Christian che stava festeggiando la vittoria negli spogliatoi. In queste ore un comunicato del club ha mostrato la sua vicinanza al proprio capitano per l’immensa perdita, rovinando un pomeriggio che doveva essere di festa per il risultato raggiunto sul campo.