Georgina, frecciatina a Santos: «Peccato non aver visto il migliore al mondo 90 minuti»

Le parole di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, all’attacco di Santos per averlo lasciato in panchina

Mentre il mondo sembra crollare attorno a Cristiano Ronaldo, lasciato in panchina da Santos durante la vittoria tennistica del Portogallo a Qatar 2022, il suo clan fa quadrato intorno a lui. Come la compagna Georgina Rodriguez, che dal suo profilo Instagram, attacca.

«Mentre i titolari cantavano l’inno, tutti gli obiettivi dei fotografi erano posti su di te. Che peccato non aver potuto godersi il miglior giocatore del mondo per tutti i novanta minuti. Lo stadio non ha smesso di reclamarti e gridare il tuo nome. Spero che Dio e il tuo caro amico Fernando (Santos, ndr) continuino insieme e ci facciano vibrare un’altra notte».